Marco, on imagine votre déception…

C’est sûr que j’en voulais plus. Je suis très très déçu . C’était une belle saison mais la déception l’emporte aujourd’hui. J’espère pouvoir rester en bonne santé et continuer à lutter pour le général ces prochaines saisons …

C’était quasi « inskiable » en deuxième manche. Je n’avais aucun plaisir. C ’est très décevant. Je ne suis pas sûr que les spectateurs aient apprécié. C’était beaucoup trop tournant! Je ne comprends pas qu’on puisse tracer une piste comme cela. Je crois qu’on était 15 secondes plus lent sur le deuxième parcours. Ça complique les choses …

Il était tout simplement plus fort. Le meilleur a gagné et c’est le plus important. Alexis (Pinturault) a mérité ses deux globes.