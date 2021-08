Avis de décès : Pionnier du rock et de la country, Don Everly est mort

Dernier survivant du duo des Everly Brothers qu’il formait avec son frère, Don Everly est décédé à 84 ans à Nashville dans le Tennessee.

Le pionnier américain du rock et de la country Don Everly, du duo Everly Brothers, est mort, a annoncé dimanche le Country Music Hall of Fame, le qualifiant «d’un des artistes les plus talentueux et ayant eu le plus d’impact dans l'histoire de la musique populaire».

«Foreverly Brothers»

Des étrangers l’un pour l’autre

Chevelure gominée, fine cravate: les deux frères cultivaient au début de leur carrière un look de garçons sages et ont débuté leur carrière à Nashville, la Mecque de la musique country. Ils percent à 18 ans, en 1957, avec «Bye Bye Love». Une de leurs chansons, «Made to Love», sera reprise en 1962 par Claude François, qui en changera les paroles, sous le titre «Belles, Belles, Belles». Mais la suprématie des Beatles dans les années 1960 a eu raison du succès des Everly Brothers, qui sombrent dans la drogue et l’alcool et s’affrontent de plus en plus souvent hors scène.