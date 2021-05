Zurich - Pippa, la femelle koala est décédée

Pippa avait 4 ans et était arrivée au zoo zurichois en juin 2019.

Carnet noir au Zoo de Zurich. Pippa, l’une des deux femelles koala est décédée lundi. Il semble qu’elle ait été emportée par une leucémie indique le parc animalier. Depuis deux mois, le marsupial dépérissait malgré l’attention accrue des soigneurs. C’est le troisième koala qui est emporté par un rétrovirus après les mâles Mickey et Milo. Malheureusement, actuellement, il n’existe aucune thérapie pour cette maladie.

Elle laisse un orphelin

Pippa, qui est âgée d’un peu moins de quatre ans, est arrivée au Zoo de Zurich en provenance d’un parc australien en juin 2019. L’année dernière, elle a donné naissance à Uki, le premier koala de Suisse. Uki a maintenant plus d’un an et est indépendant de sa mère. Il se porte bien.