Royaume-Uni : Pippa Middleton maman une troisième fois

La belle-sœur du prince William a accouché d’un troisième enfant. Il s’agit d’une fille dont on ignore le prénom.

La petite sœur de la duchesse de Cambridge est à nouveau maman. D’après « People », Pippa Middleton a accouché «il y a quelques semaines» d’une fille. On ignore pour l’heure son prénom.

Pippa, 38 ans, et son époux, James Matthews, sont déjà parents d’Arthur, 3 ans, et de Grace, 15 mois. Le couple s’était marié en 2017. Mari et femme avaient été vus pour la dernière fois en public lors du jubilé de la reine en juin 2022. Pippa arborait alors une robe verte qui laissait apparaitre son ventre arrondi.