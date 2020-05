«The Last Dance» encore critiqué

Pippen furieux contre Jordan? Il y aurait de quoi…

Après Horace Grant, Scottie Pippen, un autre ancien coéquipier de Michael Jordan, n’aurait pas vraiment aimé ce qu’il a vu dans «The Last Dance».

C’est un fait, «The Last Dance» ne serait jamais passé sur nos écrans sans l’aval de Michael Jordan. Co-productrice de la série-documentaire d’ESPN retraçant la saison 1997-1998 des Chicago Bulls, celle du sixième titre NBA, la superstar a le droit de raconter son histoire comme bon lui semble. Mais à la place de son fidèle lieutenant Scottie Pippen, sans qui «MJ» n’aurait sans doute pas mis autant de bagues de champion à ses doigts, on se sentirait sûrement un poil vexé après avoir vu ces dix épisodes.

Pourquoi? Parce que tout du long, Scottie Pippen n’est pas assez mis en lumière pour tout ce qu’il a apporté à cette dynastie. Son rôle primordial dans la conquête des six titres est souvent souligné, parfois même appuyé par des chiffres, mais il est surtout dépeint comme un joueur fragile – sa migraine face à Detroit et sa blessure au dos contre Utah, les deux fois en play-off, sont largement évoquées –, et égoïste – il a repoussé exprès une opération de la cheville pour tenter de faire plier ses dirigeants concernant une revalorisation salariale et a refusé d’entrée en jeu dans une fin de match serrée face aux Knicks…