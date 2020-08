Espagne Piqué par un poisson venimeux, un ado succombe

Une session de snorkeling a viré au drame pour un garçon de 16 ans, samedi près d’une plage de la Costa Brava.

Le poisson en question serait une vive-araignée, une espèce de la famille des Trachinidae doté d’une épine dorsale venimeuse. Ses piqûres peuvent s’avérer très douloureuses et provoquer des attaques cardiaques ou de graves réactions allergiques. D’habitude, les vives- araignées s’attaquent aux pieds de leurs victimes, parce qu’elles passent le plus clair de leur temps cachées dans le sable.

Dans un communiqué, ses parents expliquent que sur la vidéo de leur fils, on le voit rencontrer une méduse à environ 100 mètres de la plage. Il suit l’animal et tombe sur «un poisson étrange, semblant inoffensif». «Il n’a été capable de le filmer que pendant 30 secondes à distance, et à la dernière seconde il a disparu et l’a attaqué au niveau de la mâchoire», indiquent-ils.