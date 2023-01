Tennis : Piqué porte plainte devant le Tribunal arbitral du sport

Moins de cinq ans après la signature de son partenariat avec Kosmos, conclu initialement pour vingt-cinq ans et 3 milliards de dollars, l’ITF avait décidé d’y mettre fin le 12 janvier et de reprendre la main sur l’organisation de la Coupe Davis.

Aucun accord financier trouvé

«Kosmos Tennis et l’ITF n’ont pas trouvé d’accord pour renégocier le modèle économique, ainsi que les droits actuels et futurs demandés par l’ITF», avait expliqué Kosmos au lendemain de l’annonce de l’ITF. «Ces droits, qui ont été significativement réduits pendant la pandémie, ont varié au fil des années de collaboration (entre l’ITF et Kosmos) et ont été relevés récemment», précisait le groupe.