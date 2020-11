Football : Piqué se blesse, une tuile de plus au Barça

Déjà confrontés à une cascade de blessures, les Blaugrana ont perdu, à priori pour plusieurs semaines, Gérard Piqué samedi soir.

D’après la presse catalane, Gérard Piqué pourrait être absent six à huit semaines, voire plus si les ligaments sont touchés. «Je suis inquiet, comme tous les autres entraîneurs. Aujourd’hui, il y a énormément de blessures à cause du calendrier que l’on a. Je suis préoccupé, oui. On verra demain comment vont les deux joueurs (Piqué et Sergi Roberto, également blessé à la jambe droite). J’ignore s’ils devront être absents un moment», a ajouté Koeman samedi soir.