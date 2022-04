Genève: Piquée en club par la seringue d’un inconnu 

La jeune femme et ses amies étaient allées danser dans une boîte de nuit de la Jonction (image d’illustration). Getty Images/EyeEm

Ni GHB, ni drogue d’aucune sorte. Les analyses médicales qu’Iris* a reçues mercredi passé sont négatives. L’étudiante de 21 ans est bien sûr soulagée, mais à moitié seulement. Elle vit très mal le fait d’avoir été piquée à l’aide d’une aiguille le 9 avril à la Gravière, une boîte de la Jonction. Outre le traumatisme psychologique, elle en subit très concrètement les conséquences: les HUG lui ont prescrit un traitement préventif contre le sida (PEP), qu’elle doit ingérer durant un mois et qui lui cause des fortes nausées.

«Je n’ai vu personne»

Alors que circulent depuis des mois en Europe des rumeurs d’agressions au GHB, aussi appelé la drogue du violeur, perpétrées avec une seringue (notamment à Nottingham/GB en octobre et à Grenoble/F mi-avril, où la justice enquête), Iris a tenu à témoigner pour faire de la prévention. «Je dansais avec trois amies depuis une vingtaine de minutes. On avait bu quelques verres avant dans le quartier, mais on était sobres. Il était 1h20, on était à l’avant, où la foule est serrée, lorsque j’ai senti une piqûre dans ma fesse droite. Je me suis retournée, je n’ai vu personne, mes copines non plus. Il y avait comme un trou dans la foule. Immédiatement après, j’ai eu chaud. Ma tête tournait, je tremblais beaucoup.»

Goutte de sang frais

Iris est très vite prise en charge par le personnel, qui constate la piqûre qu’une goutte de sang frais matérialise. «Ils ont été très à l’écoute, très bien.» On lui appelle un taxi pour les HUG, où elle arrive vers 2h. Là-bas, elle va un peu mieux et patiente longtemps avant que des tests urinaires et de sang soient réalisés. «On est sorties vers 5h50. La doctoresse a confirmé la piqûre, on m’a vaccinée contre l’hépatite B et prescrit un traitement PEP.»

«Risque d’être malade à vie»

Le 13 avril, Iris, qui a porté plainte le 14, restait très émue. «J’ai peur qu’on ne me croie pas. Raconter est difficile. Je me sens trahie, un peu sale: un corps étranger a été introduit dans mon organisme par un inconnu. On me fait prendre le risque de tomber malade à vie. Cela me fait beaucoup de peine. Même en plein jour, je ne suis plus sereine quand quelqu’un est derrière moi. Le pire, c’est qu’avec mes amies, on fait toujours super gaffe. Mais si l’agresseur utilise une seringue, être responsable ne sert à rien…»

*Prénom d’emprunt

«Victimes invisibilisées» La Gravière prend très au sérieux l’agression dont a été victime Iris. «C’est évidemment un problème pour elle, mais aussi pour nous», observe Guillaume Meylan, responsable technique et permanent de soirée le 9 avril. «Il est très important que, chez nous, les gens se sentent en sécurité et en confiance.» Il déplore que la difficulté à déceler le GHB par des analyses médicales «ait tendance à invisibiliser les victimes comme le problème». Par ailleurs, il juge qu’un appui médical serait le bienvenu. «Nous avons peu d’interlocuteurs capables de nous aider. On doit trouver des solutions nous-mêmes. On fouille, on fait attention aux comportements, on apprend à notre staff à prendre soin des personnes intoxiquées, mais on sent bien que le suivi est limité au niveau des HUG ou des autorités compétentes.»