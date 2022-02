Neuchâtel : Piratage de l’Uni: des données seraient sur le darknet

Dix jours après la cyberattaque qui a visé les serveurs de la haute école, des informations sensibles auraient été divulguées par les hackers.

Un vaste piratage avait visé le système informatique de l’Université de Neuchâtel (UNINE) il y a dix jours. Les utilisateurs avaient commencé à voir poindre les problèmes le vendredi 18 février, mais l’attaque avait débuté la veille au soir. Les services informatiques avaient rapidement pris des mesures, notamment en arrêtant ses serveurs. Une soixantaine de personnes avaient travaillé tout le week-end pour remédier au problème et, en parallèle, étudiants et enseignants, avaient été priés de changer leur mot de passe. Après trois jours à combattre les effets de cette cyberattaque, la direction de l’UNINE affirmait que les choses étaient en passe de rentrer dans l’ordre , qu’aucun vol massif de données n’avait été constaté et qu’aucune demande de rançon ne leur était parvenue.

Or, une semaine après ces propos rassurants, letemps.ch affirme que des données sensibles volées à l’UNINE ont été publiées sur le darknet. Il s’agirait de documents liés aux salaires et rémunérations – fiches de paie, contrats, notes de frais, poursuites ou demandes d’allocations familiales – comportant pour certains l’adresse physique des collaborateurs. On y trouverait aussi des informations médicales, par le biais d’indications sur les bénéficiaires de prestations de l’assurance invalidité (AI). Mais le quotidien indique que des photos d’étudiants et d’employés, ainsi que des répertoires ou le contenu de certaines boîtes de courriel figurent aussi parmi les données publiées. Il y aurait plusieurs gigaoctets de données et les pirates affirmeraient qu’il ne s’agit que de 2% du total des informations dérobées.