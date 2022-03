Neuchâtel : Piratage de l’Uni: les données publiées sont de plus en plus sensibles

Des contrats passés avec la Confédération, des brevets, des études, ou encore des enquêtes judiciaires, les infos diffusées par les pirates dépassent le cadre de l’Université.

De jour en jour, la crise s’aggrave. Selon le «Temps», les informations publiées sur le darknet, au compte-goutte, par les hackers ayant attaqué le mois dernier l’Université de Neuchâtel sont plus sensibles qu’on ne le pensait . Et elles sont très consultées. Les fichiers auraient déjà été ouverts environ 12’000 fois. Elles dépassent aussi le cadre strict de l’Université et actuellement il n’y aurait que 30% des infos en ligne. Le pire est donc peut-être encore à venir.

En marge des listes et photos d’étudiants ou les contrats de travail et fiches de salaire déjà mentionnés, on retrouve sur le darknet: les détails d’un licenciement; une procédure contre un membre de l’Université; des mails de la police judiciaire; des lettres du Ministère public; les détails du cambriolage d’un coffre-fort; les horaires et parcours des rondes des agents de sécurité; des décisions concernant des examens; des travaux de recherche; des contrats avec le Département fédéral de la défense, Fedpol (police fédérale), Syngenta ou le Canton de Genève; ainsi que des brevets et des demandes de brevets.