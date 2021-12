Europe : Piratage de musique, films et télévision en recul

Les programmes TV ont été les plus piratés l'année passée dans l'UE, alors que la consommation de contenus musicaux illégaux a drastiquement chuté.

Les programmes télévisuels sont restés les plus piratés en 2020, avec quatre accès par mois et par internaute en moyenne, un recul de 41% sur 2017. Viennent ensuite les films avec 0,9 accès par mois et par internaute en moyenne (soit une baisse de 68% sur 2017) et la musique à 0,5 fois par mois, le plus fort recul depuis 2017 (-81%). Les Lettons sont les plus enclins au piratage, avec 14 accès par mois, alors que les Polonais sont les plus respectueux du droit d’auteur, avec moins de quatre fois par mois.