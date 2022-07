Réseaux sociaux : Piratage des comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique

Une enquête est en cours après le piratage des comptes Twitter et YouTube de l’armée britannique, a annoncé dimanche le ministère de la Défense.

«Nous avons connaissance d’une violation des comptes Twitter et YouTube de l’armée et une enquête est en cours. L’armée prend la sécurité de l’information très au sérieux et nous sommes en train de résoudre le problème», a indiqué le ministère de la Défense sur Twitter. «Tant que leur enquête n’est pas terminée, il serait inapproprié de commenter davantage», a ajouté le ministère.