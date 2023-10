Piratage: Galaxus l’oblige à payer les commandes de ses hackers

Les cybercriminels ont commandé trois casques de réalité virtuelle et une paire d’écouteurs pour un montant total de 1637 francs.

«Ça m’a bien embêtée de débourser cette somme pour payer ces commandes que je n’ai jamais faites. Comment ferait quelqu’un qui peine vraiment à joindre les deux bouts?» déplore Anne*, victime d’un hacking de son compte Digitec-Galaxus en février dernier. La Fribourgeoise a été obligée de régler pour 1637 francs d’achats, dont trois casques de réalité virtuelle et une paire d’écouteurs, sous peine d’être poursuivie. En effet, Galaxus rejette toute responsabilité dans ce genre de délits. Un Saint-Gallois l’a découvert à ses dépens par le passé, en devant s’acquitter de 2000 francs pour des marchandises qu’il n’avait pas commandées. Anne, en revanche, a eu la «chance» de bénéficier d’un geste commercial de l’entreprise: les frais de rappel, d’un montant de 75 francs, ont été annulés. En outre, le magasin en ligne rappelle que des solutions pour mieux se protéger existent, telles que l’authentification à deux facteurs.

Les victimes sont donc livrées à elles-mêmes et ne peuvent que se tourner vers les autorités pour tenter, tant bien que mal, d’épingler les malfrats. Chose faite par Anne: elle a déposé une plainte auprès de la gendarmerie fribourgeoise à la mi-avril, avant de payer la somme qu’on lui exigeait. Et la démarche des truands est bien ficelée. La facture a été adressée au nom d’Anne, mais la commande a été livrée à un autre nom et une autre adresse, dans le canton de Schwytz. Selon la police, il s’agit d’une fausse identité: les pirates se font livrer la marchandise en collant un faux nom sur une boîte aux lettres. Une fois leur dû récupéré, ils disparaissent dans la nature.