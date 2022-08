NFT : Piratage massif de portefeuilles liés à la blockchain Solana

Coup dur pour Solana, une blockchain qui promet des transactions plus rapides et moins chères que sa concurrente Ethereum, et Magic Eden, la bourse de NFT qui lui est étroitement liée et qui veut rivaliser avec OpenSea. Les responsables de Solana ont confirmé sur Twitter le piratage de près de 8000 portefeuilles. «Rien ne prouve que les portefeuilles matériels ont été touchés – et les utilisateurs sont fortement encouragés à utiliser des portefeuilles matériels. Ne réutilisez pas votre phrase de démarrage sur un porte-monnaie matériel - créez une nouvelle phrase de démarrage», ont-ils commenté.