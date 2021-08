Rolle (VD) : Piratage: mots de passe et cartes de crédit sont aussi sur le darknet

Nouvelles révélations après la cyberattaque contre la commune. Les emails mis en ligne contiennent des informations très sensibles.

L’expert en sécurité informatique qui a épluché, pour «Le Temps», les données de la commune de Rolle publiées sur la darknet après une cyberattaque a fait de nouvelles découvertes inquiétantes . Dans les emails des employés communaux, il a retrouvé des identifiants et des mots de passe permettant d’accéder à des sites officiels externes, notamment un premier lié à la sécurité et un autre comprenant une base de données plus générales. «Les experts en cybersécurité qui aident la commune auraient immédiatement dû scanner l’ensemble des emails, détecter ceux qui contiennent ces accès et faire en sorte qu’ils soient tout de suite révoqués», commente le spécialiste, qui s’étonne d’un tel laxisme.