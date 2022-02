cyberAttaque : Piraté, il se venge en cassant l’internet de la Corée du Nord

En rétorsion, un hacker américain a paralysé les sites web du pays asiatique.

Embêter la Corée du Nord

Assis dans son salon, «vêtu d’un T-shirt, d’un pantalon de pyjama et de pantoufles», d’après la description qu’en donne le magazine spécialisé Wired, il a exploité un certain nombre de failles, connues mais non corrigées, dans les systèmes nord-coréens pour lancer des attaques par déni de service (DoS). Pour rappel, elles consistent à submerger un serveur de requêtes automatisées pour l’empêcher de fonctionner correctement.