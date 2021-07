Cybercriminalité : Piraté, le site comparis.ch a versé une rançon

Le comparateur sur Internet a annoncé qu’il était parvenu à un accord avec les hackers qui avaient bloqué son site. Il aurait versé l’équivalent de 363’000 francs suisses.

«Nous ne paierons pas de rançon», avait annoncé le site comparis.ch après avoir été piraté le 7 juillet dernier. Or, selon le portail financier Inside Paradeplatz, le site a versé une rançon estimée à 400’000 dollars en cryptomonnaie, rapporte la «Schweiz am Wochenende.» Selon le site, la plupart des systèmes informatiques ont été rétablis mais l’étendue des dégâts n’a été constatée que plus tard. «Sur le plan opérationnel, certains fichiers essentiels ont été cryptés par les pirates et nous n’aurions pu les récupérer qu’au prix de gros efforts», a déclaré la porte-parole de comparis.ch, Andrea Auer. Malgré tout, le site a déposé une plainte.