Football : Pirlo remercié par la Juve après une saison, Allegri revient

Le club turinois a annoncé le départ de son désormais ex-entraîneur. Massimiliano Allegri va lui succéder.

Le «Mister» n’aura passé qu’un an sur le banc de la Juventus. AFP

La Juventus Turin a officialisé vendredi le départ d’Andrea Pirlo au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marquée par deux titres (Coupe et Supercoupe d’Italie) mais des déceptions en championnat et en Ligue des champions.

«Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons prononcer à la fin de cette expérience particulière vécue ensemble», a affirmé dans un communiqué le club bianconero, dont le nouvel entraîneur devrait être le revenant Massimiliano Allegri. En cinq saisons à la Juve entre 2014 et 2019, ce dernier avait rapporté à la «Vieille dame» cinq titres de championne d’Italie.

Deux titres – la Supercoupe d’Italie et la Coupe d’Italie – et un billet pour la Ligue des champions arraché in extremis dimanche dernier lors de l’ultime journée, avec la quatrième place de Serie A: Pirlo n’aura pas été bredouille pour ses débuts.

Mais à la Juventus, qui sortait d’une série historique de neuf titres consécutifs, cela n’a pas suffi à lui valoir une seconde année pour le novice âgé de 42 ans, propulsé l’an dernier sur le banc sans la moindre expérience d’entraîneur et une thèse validée juste avant le premier match.

Pirlo voulait prolonger

«Il a entamé (et de cela nous en sommes sûrs: il aura une brillante carrière d’entraîneur) un voyage de transformation, cherchant et souvent parvenant, à amener sur le terrain ses idées et son expérience de très grand joueur», écrit la Juventus en rendant hommage au «Maestro».

La «Vieille dame» salue aussi les deux titres remportés et la «passion» de son jeune entraîneur en lui souhaitant «bonne chance pour un avenir qui sera certainement magnifique». Pirlo, lui, avait affirmé la semaine dernière son désir de prolonger l’aventure: «C’est une saison où j’ai beaucoup appris (…). Si je me confirmerais au poste? Oui, bien sûr, je me confirmerais, j’aime le football, j’aime entraîner, après le club décidera», avait-il dit.

Le retour d’Allegri

Après les expériences vite écourtées avec Maurizio Sarri (2019-20) puis Andrea Pirlo (2020-21), la Juve est revenue aux fondamentaux avec Massimiliano Allegri, qui avait été écarté en 2019, dont le retour a été officialisé vendredi.

Avec Allegri, la Juventus rappelle à son chevet un entraîneur pragmatique, au palmarès bien garni, pour solder le pari du beau jeu. Un technicien expérimenté et pragmatique avec qui la «Vieille dame», pendant ses cinq ans de mandat (2014-2019), a écrasé le football italien avec cinq titres de championne mais aussi quatre Coupes d’Italie et deux Supercoupes.

Seule la Ligue des champions s’est refusée à lui avec deux finales perdues (2015 et 2017). Mais depuis son départ en 2019, après un échec en quarts contre l’Ajax Amsterdam, les Bianconeri ont fait pire en C1 avec deux éliminations en huitièmes de finale (contre Lyon pour Sarri, contre Porto pour Pirlo).