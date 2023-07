Suisse: Piscines privées: la demande reste haute, mais les prix baissent

Image d’illustration. Getty Images

Confinements et restrictions durant la pandémie de Covid ont poussé les Suisses à aménager leurs propres piscines privées dans leur jardin. Les températures qui ont battu des records l’été dernier et en juin de cette année ont maintenu la demande à un haut niveau, mais les prix ont tendance à baisser selon les revendeurs Digitec Galaxus, Jumbo et Brack.

Alors que les prix de vente étaient stables, ils ont chuté entre 14% et 15% en juin et juillet par rapport à l’été dernier chez Galaxus. Pourtant, la plateforme internet constate une hausse de 10% des achats de piscines sur la même période par rapport à 2022. Galaxus estime que les revendeurs ont eu les yeux plus gros que le ventre pendant la pandémie en faisant des stocks et doivent désormais se débarrasser des surplus en diminuant les prix.

Météo maussade au printemps

L’enseigne Brack confirme. «Nous avons encore réduit les capacités de stockage au cours des derniers mois, surtout après le début de saison pluvieux», explique le détaillant. Cette météo maussade a eu des répercussions négatives sur les ventes, entraînant des rabais importants sur certaines piscines.

Jumbo, en revanche, parle d’une situation stable. Malgré la grisaille et le froid de ce printemps, le magasin dit avoir désormais des commandes correspondant à ses attentes. Jumbo précise que les rabais constatés font partie des promotions saisonnières pour ce type de produits, et non d’une stratégie visant à liquider les stocks.

