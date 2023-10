Parlementaires et ONG veulent stopper le chantier sur le glacier de Zermatt

Plusieurs associations de défense de la nature et des politiciens ont déposé une requête urgente auprès du canton du Valais, après les révélations de 20 minutes et du Matin Dimanche.

«Face à ces soupçons de travaux illicites, le WWF, Pro Natura et Mountain Wilderness Schweiz, assistées par Avocat-e-s pour le Climat, ont saisi la Commission cantonale des constructions pour réclamer une interruption immédiate des travaux, un examen de la légalité du projet et, si nécessaire, une remise en état des lieux», souligne un communiqué envoyé par plusieurs associations de défense de la nature - le WWF, Pro Natura et Mountain Wilderness et assistées par Avocat-e-s pour le Climat.

Cette démarche fait suite aux révélations par 20 minutes et Le Matin Dimanche de ce week-end, montrant l’immense chantier et les aménagements de la piste de Coupe du monde «Gran Becca» qui seraient en partie conçus hors-zone. Selon les éléments dévoilés par les deux titres, le tracé excéderait les limites de la zone dédiée aux activités de ski, comme l’ont montré des relevés GPS effectués par le quotidien 20 minutes. A plus de 3’000 mètres d’altitude, la future piste doit accueillir des descentes hommes (11-12 novembre) puis femmes (18-19 novembre).

Deux parlementaires valaisannes écrivent au Conseil d’Etat valaisan

«Trop, c’est trop. Les prévisions annoncent une fonte de la moitié du glacier du Théodule d’ici 2080. Pour limiter au possible le dérèglement climatique nous devons faire d'importants efforts à tous les niveaux. Or une petite minorité brandit encore ses propres intérêts économiques pour justifier des comportements intolérables aujourd'hui : détruire un glacier pour opérer une nouvelle piste en coupe du monde de ski», ajoute le collectif dans son communiqué.



Les requérants indiquent que «chaque minute compte pour sauver le terrain encore préservé du glacier» et demandent ainsi «que l’arrêt des travaux soit ordonné sous 48 heures dès réception de la demande.» Leur demande a été envoyée mardi à 14 heures. «Le dossier est à présent en mains de la Commission cantonale des constructions, à qui il appartient de rétablir une situation conforme au droit», est-il encore indiqué.