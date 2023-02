Piste cyclable d’Extinction Rébellion, l’Etat porte plainte

Une plainte va être déposée à la suite de l’action menée lundi matin par Extinction Rébellion Genève. Des activistes avaient peint une piste cyclable à l’avenue du Pailly, non loin de Balexert. «Nos services ont procédé hier soir (lundi) à l’effacement des marquages illégaux, indique Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures (DI). Une plainte sera déposée pour mise en danger de la vie d’autrui et dommages à la propriété.»

Le DI précise qu’en raison des gabarits trop restreints des voies de circulation sur le tronçon concerné, «il n’est pas possible en l’état, pour des raisons évidentes de sécurité, de créer une voie cyclable.» Toutefois, «nos services examinent la possibilité d’y amener des améliorations ponctuelles pour la circulation des vélos.» A moyen terme, il est prévu d’améliorer la mobilité douce dans le secteur avec le projet de bus à haut niveau de service Genève-Vernier-Zimeysa.

Actions «illégales et dangereuses»

«Nous ne pouvons pas tolérer ce type d’actions illégales et dangereuses, déclare le conseiller d’Etat Serge Dal Busco, en charge du DI. Nous poursuivons de notre côté un programme ambitieux pour développer et améliorer les infrastructures de mobilité douce. Ce n’est d’ailleurs pas si simple, puisque nos propres actions, menées de manière professionnelle et dans la parfaite légalité, se heurtent trop souvent à des recours qui les bloquent ou les remettent en cause.»