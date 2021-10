Genève – Piste cyclable folle en ville: une «erreur» des autorités

actif-trafiC ironise et propose son propre cheminement pour deux-roues, «pour montrer (…) comment tracer des voies cyclables droites (oui, on en a profité pour mettre un contresens cyclable: ça manque cruellement dans ce secteur!)»

Elle fait seulement quelques mètres de long, se rétrécit et se termine contre le trottoir. Le tracé d’une nouvelle piste cyclable à la rue des Contamines, dans le quartier de Champel, suscite incompréhension, colère et moqueries sur les réseaux sociaux. «En gros, la signalisation dit aux conducteurs de vélos: à partir de là, démerdez-vous!», lâche Thibault Schneeberger, co-secrétaire d’actif-trafiC. Lequel déplore des voies réservées aux deux-roues, sans aucune continuité, et «faites à la petite semaine». Une internaute imagine que «c'est de l'humour d'urbanistes» et ironise: «Notre stratégie vélo va droit dans le mur.»