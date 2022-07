Genève : Pistes cyclables en plus et nuisances sonores en moins aux Eaux-Vives

Une pistes cyclable sera aménagée sur l’avenue Pictet-de-Rochemont (photo), puis sur la rue François-Versonnex et sur la rue de la Scie, jusqu’à la rade.

Planifiés début août pendant cinq jours, des travaux vont donner davantage de place à la mobilité douce, dans le quartier des Eaux-Vives. De nouvelles bandes cyclables seront aménagées sur l’avenue Pictet-de-Rochemont ainsi que sur les rues François-Versonnex et de la Scie; soit 850 mètres, dans les deux sens. Ces tronçons viendront «connecter la Voie verte et la gare des Eaux-Vives aux pistes cyclables existantes, autour de la rade», ont expliqué la Ville et le Canton, dans un communiqué publié lundi.