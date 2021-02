Interpellée par une communication citoyenne en juillet, la Cour des comptes s’est penchée sur les pistes cyclables Covid , la présence de vigiles aux carrefours et la signalisation féminisée . Après une enquête préalable, les magistrats ont conclu, selon la «Tribune de Genève» , qu’il n’y avait pas matière à aller plus loin dans les investigations. Ainsi, d’après leur examen, les pistes cyclables correspondent aux lois et aux planifications établies.

Les tracés provisoires ont également été jugés pertinents vu la situation sanitaire. Le fait d’avoir fait appel à des vigiles privés pour réguler le trafic après la mise en place de ces pistes cyclables n’a pas non plus ému la Cour, compte tenu du fait que cette possibilité existe légalement. Enfin, la féminisation de panneaux de circulation et de noms de rue est jugée conforme aux prescriptions fédérales routières et à la réglementation cantonale.