L’Etat fait le forcing pour pérenniser les aménagements cyclables (ici, le boulevard Georges-Favon). Etat de Genève

Comme il l’avait annoncé, le Canton de Genève continue à pérenniser les aménagements cyclables provisoires. Il a communiqué ce matin la liste des rues et axes où ce processus est lancé, et son niveau d’avancement. Dix tronçons sont concernés. Leur modification fait suite à celle, entamée le 17 août, des quais Wilson et du Mont-Blanc, où une piste cyclable bidirectionnelle en dur est en train d’être réalisée.

Du provisoire qui dure sur quatre axes

L’Etat a également prolongé par des arrêtés à durée limitée des aménagements provisoires tributaires de décisions judiciaires ou administratives. Ces arrêtés concernent quatre axes emblématiques car à très fort passage. Il s’agit de la rue de la Croix-Rouge, dont la mise en sens unique a été prolongée jusqu’à fin 2020 dans l’attente d’une décision du tribunal pour la mise en place d’un essai d’un an; de la route de Frontenex, jusqu’à fin 2020, dans l’attente de l’autorisation de construire; de l’axe boulevard Georges-Favon – pont de la Coulouvrenière – rue des Terreaux-du-Temple, jusqu’à fin 2022, dans l’attente du chantier de refonte des abords de la gare Cornavin; et de l’avenue du Mail, jusqu’à fin 2021, dans l’attente du lancement de la procédure d’autorisation de construire.

Trafic cycliste en augmentation

A l’appui de ces actions, le Canton fait état d’une augmentation du trafic cycliste de 22% entre les vacances d’été 2019 et les vacances d’été 2020. Il s’appuie, pour affirmer cela, sur les comptages réalisés par des machines sur l’avenue d’Aïre et sur le quai Ernest-Ansermet. En 2020, 236’282 passages y ont été dénombrés, contre 193’799 un an auparavant à la même période.

L’Etat a par ailleurs réalisé des comptages manuels sur les nouvelles pistes cyclables provisoires installées dans la foulée de l’épidémie de covid-19. Il parle d’un premier pic de fréquentation de ces aménagements atteint durant la dernière semaine de juin, avec un total de 23’500 usagers comptés sur tous ces tronçons de 7h à 9h30 et de 16h à 18h30. Un second pic a été observé durant la semaine de la rentrée scolaire, avec 25’000 utilisateurs recensés aux mêmes lieux et horaires. Le Canton affirme en outre qu’entre mai et fin août, «l’utilisation de ces aménagements provisoires a augmenté de plus de 28%».

Les dix tronçons définitifs Aménagement en force:

-Rue de l’Arquebuse, zone 30 km/hPlan de marquage réalisé, peinture pas encore posée:

-Place du Cirque

-Rues Harry-Marc – Jean-François-Bartholoni – Alexandre-Calame – place Neuve

-Rue du XXXI-Décembre

-Avenue Pictet-de-RochemondArrêté définitif publié, travaux à réaliser:

-Pont de la Coulouvrenière (réglementation piétonne)

-Rue Ferdinand-Hodler (suppression de stationnement)

-Boulevard des Tranchées (limitation à 30 km/h)

-Rue Chantepoulet (limitation à 30 km/h)

-Voie Centrale (piste cyclable)