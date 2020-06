Actualisé il y a 1h

Genève

Pistes cyclables: les essais sont quasi tous prolongés

Le Canton reconduit les aménagements provisoires pour vélos, pour une période de 60 jours. Selon l’Etat, les premiers constats chiffrés sont positifs. Un projet aux Eaux-Vives ne sera cependant pas renouvelé.

de David Ramseyer

Furieusement décriées par certains, chaleureusement applaudies par d’autres, les pistes cyclables mises en place à la mi-mai au centre-ville resteront durant l’été. D’abord à l’essai pour deux mois, le Département cantonal des infrastructures (DI) informe ce vendredi matin que le dispositif est reconduit pour une nouvelle période de 60 jours, comme le permet la loi, précise-t-il. «Les règles de distanciation sont toujours en vigueur, les transports publics restent sous-utilisés, tandis que la circulation automobile – traditionnellement très chargée à Genève - est revenue à la normale. Le risque d’un engorgement généralisé du trafic est donc important, ce qui serait nuisible à toute l’économie, relève Roland Godel, porte-parole du DI. C’est pourquoi il faut encourager la mobilité douce.»

S’il note qu’il faut «un peu de temps pour que les habitudes évoluent», le Canton dresse un premier bilan positif des aménagements cyclables récemment implantés. Selon lui, les déplacements à vélo ont augmenté de plus de 20% entre le 19 mai et le 23 juin. Par ailleurs, sur plusieurs grands axes, la part des deux-roues dans le trafic est passée de 15% à plus de 20% – avec une pointe à 28% sur l’avenue du Mail; et ce, «en l’absence de nombreux étudiants de l’Université», grands adeptes du vélo mais dont beaucoup sont encore en télé-études. L’Etat indique aussi que «des améliorations ont été amenées au fur et à mesure que des problèmes étaient identifiés. Des adaptations au niveau de la régulation des feux ont ainsi été effectuées».

La volonté du peuple

Certains projets n’ont cependant pas donné satisfaction. Ainsi, la piste cyclable créée sur la rue du 31-Décembre, aux Eaux-Vives, disparaîtra. L’essai est jugé peu concluant. «Nous avons toujours dit que nous resterions à l’écoute et que nous attendions des retours concrets», plaide Roland Godel. La pose de nouvelles pistes cyclables le mois passé a déclenché de vives polémiques au bout du lac. Certaines d’entre elles, jugées démesurées et qualifiées de «pistes d’atterrissage», avaient ulcéré de nombreux automobilistes et une partie du monde politique genevois.