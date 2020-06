Mobilité

Pistes cyclables: Vaud appuie sur l’accélérateur

Le canton veut inciter les pendulaires à revenir au travail à vélo plutôt qu’en voiture. Il va créer plus de 100 km de bandes cyclables sur les routes cantonales hors des localités cet été.

Le canton de Vaud a décidé d’accélérer la mise en œuvre du réseau cyclable cantonal. Pendant l’été, il créera des bandes cyclables provisoires sur plus de 100 kilomètres hors des localités. «Le coronavirus a changé nos habitudes. De plus en plus de personnes sont prêtes à faire leurs déplacements à vélo, un mode de transport rapide, écolo et bon pour la santé. Beaucoup se sont équipés», a déclaré la présidente du gouvernement vaudois Nuria Gorrite mardi lors d’une conférence de presse.