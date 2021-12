Météo pluvieuse – Pistes de ski fermées: «C’est la journée redoutée»

Les conditions météorologiques ont joué les trouble-fête s ce mercredi. Des domaines skiables ont dû fermer leurs installations. « C’est la journée redoutée », déclare François Fournier, directeur des remontées mécaniques de Nendaz et Veysonnaz (VS). « Le vent est le principal problème, avec le danger d’avalanches .» Le Valaisan regrette d’avoir dû ferme r e n pleine s vacances . Ce jeudi matin, après le minage des pentes, les pistes du domaine des 4 Vallées devraient rouvrir.

Skieurs sous la pluie

Quelques mordus avaient chaussé leur s lattes, à Leysin (VD), s ous la pluie et s ur les rares kilomètres ouverts aujourd’hui . « Nous ne sommes venus que deux jours, alors on profite quand même de skie r plutôt que d’aller à la piscine » , témoigne Nicolas, venu avec ses enfants. «S ur le télésiège , les enfants ont froid » , raconte , mouillée, Elisa, monitrice de ski. Deux amis de La Chaux-de-Fonds (NE) appréciaient moyennement leur journée passée dans les Alpes vaudoises : « On ne fait que de tomber, la pluie fait des flaques , m ais on doit rentabiliser le trajet et skier jusqu ’ à la fermeture» (vidéo ci-dessus).