Harrison Osterfield a joué dans «Catch 22». imago images/PA Images

L’acteur anglais de 24 ans a suivi son vieux pote Tom Holland durant des années sur les tournages en tant qu’assistant. Aujour­d’hui, Harrison Osterfield incarne Leopold dans la série «Les Irréguliers de Baker Street», sur Netflix.

Comment réagissez-vous au succès des «Irréguliers de Baker Street»?

C’est troublant, car nous avons travaillé plus d’une année pour créer cette série et que tous les épisodes sont arrivés d’un coup sur Netflix. Chacun des cinq personnages principaux a ses qualités et ses défauts, ce qui permet aux téléspectateurs de se reconnaître dans l’un ou l’autre.

Dans quelle mesure ressemblez-vous à Leopold?

On a souvent tendance à me proposer ce genre de rôle de personne noble, peut-être à cause de mon physique, mais je ne vis pas du tout comme un prince. Ma mère pourrait même vous raconter le nombre de fois où elle m’a obligé à ranger ma chambre et à faire le ménage. (Rire.)

Vous avez fait une apparition dans «Avengers: Infinity War». C’est votre ami Tom Holland qui vous a pistonné?

Absolument. Tom est mon meilleur ami et nous étions à l’école ensemble. Pour ce film, on peut vraiment parler d’une apparition, car je ne fais que passer. Si vous tournez la tête une minute, vous me ratez.

Tom est Spider-Man. Aimeriez-vous incarner un superhéros aussi?

Ados, Tom et moi nous sommes souvent demandé qui gagnerait un combat entre Spider-Man et Batman. Maintenant que mon meilleur ami joue l’homme-araignée, j’aimerais devenir Batman pour voir lequel des deux est le plus fort.

Qui vous a donné le meilleur conseil dans votre jeune carrière?