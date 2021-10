Hockey sur glace – Pius Suter égalise en vain

L’attaquant zurichois Pius Suter (14’07’’ de temps de jeu ) a inscrit son premier but de la saison vendredi soir. Il a égalisé à 2-2 à la 58 minute du match qui opposait son équipe des Detroit Red Wings aux Florida Panthers. Malheureusement pour lui et les Red Wings, les Panthers ont marqué le but de la victoire en prolongation.