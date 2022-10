Hockey: Pius Suter et Philipp Kurashev marquent l'un contre l'autre

Lors de la saison 2015/2016, les deux Helvètes de respectivement 26 et 23 ans se sont croisés furtivement sous les couleurs des GCK Lions, dans l'antichambre de l'élite helvétique. La nuit dernière, ils se sont recroisés dans la plus grande Ligue de hockey du monde, tous deux avec le chandail d'une franchise de l’«Original Six», les six premières formations de la NHL entre 1942 et 1967. Ils en ont profité pour marquer chacun un but, leur premier de la saison.