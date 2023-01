Hockey: Pius Suter et Tim Berni, rares Suisses à la fête

Detroit et son joli maillot spécial. IMAGO/USA TODAY Network

Au Little Caesars Arena, Pius Suter a inscrit son 5e but de la saison à la 29e minute. Sa réalisation a sonné le réveil de sa formation, qui était alors menée de deux longueurs par les Sénateurs. Lucas Raymond, Elmer Soderblom et Michael Rasmussen l'ont imité en 3e période et complété la «remontada» michiganaise, qui reste placée dans la course aux play-off.

De son côté, Timo Meier a tout tenté, mais n'a pas réussi à aider ses San Jose Sharks face aux Dallas Stars (2-5). L'attaquant de 26 ans a passé plus de 22 minutes sur la glace, dont 5'03 en jeu de puissance, mais ses 5 tirs cadrés sont restés sans réussite. De l'autre côté, le but et les deux assists de Joe Pavelski ont fait basculer la rencontre.

Denis Malgin a débloqué son compteur points, lui qui a été échangé par les Maple Leafs de Toronto à l'Avalanche du Colorado le 19 décembre dernier. A son 5e match, le Soleurois a été crédité d'un 2e assist, sur le 2-3 de Devon Toews (30e). Mais l'ancien attaquant des ZSC Lions n'a pas réussi à prendre sa revanche face à la franchise qui ne lui a guère donné sa chance et sa formation a été balayée 6-2. Il a joué à peine plus de 11 minutes.

Autre Suisse et autre défaite: celle de J.J. Moser et des Arizona Coyotes devant le Tampa Bay Lightning (3-5). La «Merveille de Safnern» a patiné 18'48, le temps de ne décocher qu'une frappe cadrée. Il a aussi passé 2'11 à jouer en infériorité numérique. Kevin Fiala a évolué une seconde de moins avec les Los Angeles Kings contre Philadelphie, inscrit un assist, mais a aussi perdu (2-4). La gâchette suisse a tiré 3 fois au but en 4'21 passé en power-play.

Nashville, Nino Niederreiter et Roman Josi ont aussi goûté à l'amertume de la défaite, en prolongation, devant les Vegas Knights (4-5 ap). L'attaquant grison n'a pas griffé la feuille des compteurs en 20 minutes de temps de glace. Son capitaine bernois a joué 25'57 et a réussi un assist, son 21e point de l'exercice. Pour être sûr de retrouver la trace d'une victoire helvétique, il fallait que deux Suisses soient opposés et c'était le cas à Columbus. Tim Berni (17'47 de temps de jeu) et les siens y ont vaincu les Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev (13'49).