Hockey sur glace : Pius Suter inscrit son 11e but de la saison

L’attaquant zurichois s’est illustré, mais il n’a pas pu empêcher la défaite de Chicago face au Nashville de Roman Josi, samedi soir en NHL (3-1).

Getty Images via AFP

Roman Josi (22’20 de jeu) et Nashville ont pris le meilleur du Chicago de Pius Suter (16’04), samedi soir en NHL (3-1). L’attaquant zurichois (24 ans) a marqué son 11e but de la saison pour relancer les Blackhawks au deuxième tiers (38e 1-2), mais pas de quoi empêcher les Predators d’enchaîner une quatrième victoire consécutive alors que les deux équipes se retrouveront dimanche déjà.

De leur côté, Timo Meier (12’46 avec San Jose) et Gaëtan Haas (14’40 avec Edmonton) ont tous les deux connu la défaite, respectivement face à Arizona (4-0) et Toronto (4-3 ap). A noter que trois triplés ont été inscrits samedi soir, par Bryan Rust (Pittsburgh), Carter Verhaeghe (Floride) et Phil Kessel (Arizona).