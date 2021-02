Suter décisif en prolongation

Grâce à cette scène réussie contre les finalistes de la Coupe Stanley 2020 remportée par Tampa Bay, l’ex-joueur des ZSC Lions et des GCK Lions a atteint le plateau des cinq goals saisonniers. Un total qui lui permet de dominer le classement des buteurs chez les rookies devant son coéquipier bernois Philipp Kurashev (4), crédité d’un assist sur le 1-1, et l’Allemand des Ottawa Senators Tim Stützle (3).

Un 2e goal pour Meier

Dur dur pour Josi et les Predators

Le centre ontarien Steven Stamkos (deux buts, un assist), l’attaquant albertain Brayden Point (trois mentions d’aide) et le défenseur russe Mikhail Sergachev (trois passes décisives) ont été les joueurs les plus productifs au sein de l’escouade entraînée par Jon Cooper.

L’équipe du Tennessee n’a plus gagné de match en 60 minutes depuis le 17 janvier (5-2 contre Columbus). Elle reste sur une série de huit défaites, une victoire aux tirs aux buts et deux succès en prolongation.

Doublé d’un ex-Biennois

Ancien junior et membre de la première équipe du HC Bienne (11 matches en 2012-2013), le Danois à licence de jeu suisse Nikolaj Ehlers (24 ans) a signé les deux buts de Winnipeg au Saddledome de Calgary, où les Jets ont été défaits 3-2.

Neuvième choix overall de la draft 2014, le fils de Heinz, ex-entraîneur en chef de Bienne, Lausanne et Langnau, a allumé huit fois la lampe depuis le début de la saison (12 sorties) et est le meilleur artificier de l’organisation du Manitoba.