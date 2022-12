Hockey: Pius Suter vit l’Histoire de l’intérieur

Le Zurichois et ses Detroit Red Wings ont retourné les Pittsburgh Penguins, dans la nuit de mercredi à jeudi (5-4 ap) en NHL. Cette franchise n’avait plus effacé un déficit de quatre buts depuis près de quarante ans.

Evgeni Malkin embêté par Pius Suter. IMAGO/USA TODAY Network

La PPG Paints Arena de Pittsburgh a vibré, mercredi soir. Mais pas dans le sens que l’auraient espéré les fans pennsylvaniens. Ces derniers plastronnaient pourtant après une période, après que Jason Zucker avait inscrit un doublé aux 15e et 20e minutes, portant la marque à 4-0 pour les joueurs locaux. La chute n’en sera que plus violente.

Car les Red Wings, à la lutte pour une place en play-off dans la Division Atlantique, se sont rebiffés et ont réécrit l’Histoire de leur franchise. Dylan Larkin (28e), Joe Veleno (35e), Berggren (55e) et David Perron (57e) ont égalisé in extremis. Mieux, après 133 secondes dans le temps supplémentaire, c’est Jake Walman qui a complété une incroyable «remontada» à la sauce Michigan.

Les Red Wings n’avaient plus remonté un tel déficit avant de s'imposer depuis le 4 décembre 1984, face à Toronto (5-4). Ils forment la deuxième escouade de la NHL à avoir réalisé cet exploit cette saison, après le succès de Vancouver contre Montréal (7-6 ap) le 5 décembre dernier. Pius Suter a patiné pendant plus d’un quart d’heure pendant cette rencontre et a tiré deux fois au but.

Nico Hischier et Jonas Siegenthaler n’ont quant à eux pas connu l’ivresse de la victoire, face aux Bruins de Boston (1-3). Le capitaine valaisan a pourtant largement montré l’exemple, en marquant le seul but de sa formation, mais aussi en étant utilisé à toutes les sauces (2’02 en power-play, 1’21 en infériorité numérique, 15’46 en tout et 3e étoile de la rencontre). Le défenseur Jonas Siegenthaler a quant à lui joué près de 20 minutes.