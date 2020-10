Coronavirus : L’Italie renforce les restrictions après un nombre record de nouveaux cas

Le gouvernement italien a pris des mesures drastiques comme la fermeture des cinémas, des théâtres ou des salles de gym. Quelques 20’000 nouveaux cas sont à déplorer depuis 24 heures.

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu’au 24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18 heures, ont annoncé les services du Premier ministre.

Quelque 20’000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures en Italie, selon le comptage annoncé par les autorités samedi, un record national. Au total, plus de 500’000 cas d’infection et 37’000 décès ont été recensés dans le premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie.

Semi-confinement

Les écoles et les maternelles resteront cependant ouvertes, alors que 75% des classes dans les lycées et les universités se tiendront en ligne. La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés.