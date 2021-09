Vaud : Placé à des fins d’assistance, il fait vivre l’enfer à son curateur

Un septuagénaire avait son curateur dans le collimateur et n’a eu de cesse de le dénigrer sur les réseaux sociaux. Il a été condamné.

Jean*, 78 ans, n’a pas du tout apprécié la décision de placement à des fins d’assistance le concernant et qui a conduit à la désignation de Daniel* comme curateur, en janvier 2018. D’emblée, le septuagénaire atteint d’un «trouble de la personnalité mixte, avec des traits paranoïaques, narcissiques et psychotiques, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'alcool, d'une probable dépendance aux sédatifs et d'une atteinte des fonctions cognitives légère à modérée» a fait de Daniel l’ennemi à abattre. C’est dans ce contexte conflictuel que le curateur a appris, en juillet 2020, que des propos incendiaires le visant avaient été publiés par son pupille sur les réseaux sociaux. Un post de février 2020 dénonce de prétendues maltraitances subies par Jean, qui se plaint d’être «au bout du rouleau» et de lutter pour survivre dans une institution au milieu des «drogués, alcooliques bourrés de psychotropes comme des zombies».