Football – Sion devant à la pause face à Servette

Servette est un animal blessé et on le voit. Les Grenat souffrent beaucoup les offensives valaisannes et passablement de mauvais choix sont à relever chez les défenseurs. Alain Geiger va devoir trouver les bons mots dans les vestiaires pour remobiliser ses joueurs. Sion, quant à lui, confirme qu'il se plaît à jouer à la Praille. Après l'avantage pris dès le début du match, les hommes de Tramezzani ont opéré par contre et ont parfaitement géré les timides assauts de Servette.