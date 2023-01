Ski freeride: Place au freeride avec les champions d’hier et de demain

Des amoureux de Verbier, il y en a. Et parmi eux, beaucoup de freeriders. L’Xtreme de la station du val de Bagnes se place comme un but à atteindre pour bien des skieurs du Freeride World Tour. Cela tombe bien, plusieurs d’entre eux y sont déjà parvenus. Ils cherchent à récidiver. Présentation de quatre sérieux concurrents.

Blanjean, la confirmation

Plus critique avec elle-même que les autres, elle rêve de se qualifier à nouveau pour les compétitions disputées à Verbier. «Je trouve que la compétition permet de te pousser et d’évoluer dans ton ski.» Jusqu’à où? Seul l’avenir le dira pour la freerideuse de Verbier.

Chabloz, la tête d’affiche

Le freerideur de 21 ans a pu retrouver l’or blanc, en Suisse mais aussi aux Etats-Unis, où il s’est rendu pour quelques sessions de ride. Cet été, il a surtout troqué la neige pour de l’eau, en participant à des compétitions de kitesurf et de wingfoil. De quoi largement garder les sensations, et lui permettre de continuer son règne?

Gerritzen, l’habituée

Elisabeth Gerritzen entame sa septième saison sur le FWT. Devant les (très) jeunes nouveaux venus, la freerideuse admet avoit subi un choc. «J’étais un bébé inexpérimenté, et maintenant je fais partie des plus vieilles. Cela me met un petit coup, et je me demande si je suis encore légitime», confie celle qui a pourtant remporté l’Xtreme de Verbier par deux fois.