Place au tapis roulant pour se bouger en jouant

Les campagnes de financement participatif n’ont pas toutes le même succès. Si le casque de réalité virtuelle d’Oculus VR a rapidement fini en mains de Meta (ex-Facebook), le tapis roulant Omni One de Virtuix a pris son temps. Mais grâce à un nouveau tour de financement, la firme voit le bout du tunnel et commercialisera cette année, date précise pas encore fixée, le concept lancé il y a 10 ans sur la plateforme Kickstarter.

L’Omni One a l’ambition de faire bouger et transpirer les joueurs en toute sécurité. Ils peuvent courir, marcher, s’agenouiller et même sauter durant leur partie de jeu vidéo. L’installation fait 1,2 sur 1,5 mètre pour une centaine de kg. La sécurité du joueur qui vient y prendre place est assurée par une barre verticale dotée d’une sangle d’épaule et d’une sangle de taille avec les manettes. L’Omni One peut également être plié lorsqu’il n’est pas utilisé.