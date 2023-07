Place aux gifs générés par des outils d'IA

La populaire application PicsArt propose désormais un générateur de gifs animés alimenté par l’intelligence artificielle (IA) avec l’ambition de faciliter leur création et leur partage sur les réseaux sociaux. Les amateurs du format sont invités à générer leurs propres scènes animées, uniques et décalées, à l’aide d’un bref texte descriptif.

À la différence des outils DALL-E, Midjourney et autre Stable Diffusion, celui de PicsArt doit relever le défi de créer des images dynamiques et non statiques. Et cela se remarque dans les rendus proposés.