Etats-Unis: Place aux plaques numériques sur les voitures

États-Unis : Place aux plaques numériques sur les voitures

Plusieurs États américains permettent aux automobilistes de passer à un affichage électronique.

La plaque est aussi connectée au réseau mobile, ainsi qu’au GPS pour le modèle câblé. Reviver met en avant des options de personnalisation via l’application rattachée. On peut basculer entre les modes sombre et clair et choisir des messages personnalisés qui s’affichent sous le matricule. On peut aussi localiser le véhicule perdu ou volé et recevoir des alertes en cas de détection de mouvements suspects. L’app mobile relève le kilométrage et assure même le «flicage». Un mode permet de surveiller sa voiture à distance pendant qu’elle est garée par un voiturier. Une autre option est consacrée à la gestion des alertes en cas de prêt du véhicule. Des notifications sont émises si les membres de la famille ou les employés devaient dépasser les bornes fixées par le propriétaire.