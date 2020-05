Actualisé il y a 20h

États-Unis

Place aux trottinettes électriques télécommandées

Une coentreprise américaine pilote des véhicules à la demande qui vont chercher le client et l’amène à la destination désirée.

GO X Tortoise Trottinette Les engins sont télécommandés avec des manettes Xbox depuis Mexico. THEVERGE

Le premier service commercial de trottinettes télécommandées à la demande est en service dans un parc industriel d’une banlieue d’Atlanta, dans l’État américain de Géorgie. Plus volumineux que les trottinettes traditionnelles, l’engin a des allures de robot de télé présence sur planche avec deux petites roues complémentaires placées au milieu de l’engin pour renforcer l’équilibre. Après avoir réservé un scooter via l’application dédiée Go X, le client voit arriver quelques minutes plus tard l’engin pour assurer leur déplacement. Il ne s’agit pas de scooters autonomes, bien qu’ils soient partiellement alimentés par une technologie autonome. Les trottinettes sont en effet pilotées à distance à l’aide d’une manette de console de jeux Xbox par une équipe d’employés établis… à Mexico. Ces téléopérateurs regardent en direct les caméras du scooter et surveillent d’autres données de capteurs.

Flotte expérimentale

Une centaine d’exemplaires sont disponibles à la location. Le trio d’entreprises à leur origine, Go X, son opérateur, Tortoise, qui apporte la technologie de pilotage à distance, et Curiosity Labs, un incubateur de «ville intelligente» situé dans le parc d’entreprises sont convaincus que c’est l’avenir de la micromobilité partagée. «Vous n’avez plus besoin de compter sur la chance car il y aura un scooter à distance en état de marche le matin devant votre maison le matin», assure Dimitri Shevelenk, patron de Tortoise, sur le site The Verge

Gestion moins risquée?