Réseaux sociaux : Place aux tweets enrichis sur Twitter

Ces tweets ne peuvent être créés que sur des smartphones tournant sous Android et iOS (iPhone), mais ils sont visibles par les utilisateurs sur l’ensemble des plateformes de Twitter.

La plateforme, qui pourrait finalement quand même être rachetée par le bouillant entrepreneur Elon Musk (Tesla, SpaceX), a cité en exemple des tweets enrichis déjà publiés par des stars comme LeBron James, Demi Lovato, Nicki Minaj et autre Usher.

Pour Twitter, l’adoption de ce format vient «compléter le déploiement de deux nouveaux produits vidéo - des vidéos en plein écran et un nouveau carrousel vidéo dans l’onglet Explorer - qui permettent aux gens de trouver et de regarder plus facilement que jamais ce qui se passe sur Twitter».