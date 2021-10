Vaud – Place de parc louée, un territoire difficile à défendre

Quand la situation devient chronique

Dans le cas de figure où une place de parc louée est occupée de manière répétitive par des voitures non autorisées, cela peut changer la donne. «Le propriétaire a l’obligation de faire en sorte que le locataire puisse jouir de son bien» explique Rebecca Joly, secrétaire générale adjointe de l’Asloca. «C’est la même chose qu’un logement qui n’aurait plus d’eau courante: le propriétaire est contraint de réparer le défaut.» Me Romain Riether recommande à ce moment-là d’envisager non plus des actions contre les personnes garées illégalement, mais de faire valoir le droit du bail directement.