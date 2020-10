Urbanisme : Place du Marché à Vevey: l’ATE satisfaite du projet

L’Association transports et environnement loue «un projet ambitieux» et «presque sans faute» qui fait la part belle à la végétalisation ainsi qu’aux piétons et cyclistes.

L'ATE Vaud est satisfaite du projet de réaménagement de la place du Marché à Vevey (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L’ATE Vaud salue le projet de réaménagement de la place du Marché à Vevey. Elle loue «un projet ambitieux» qui fait la part belle à la végétalisation ainsi qu’aux piétons et cyclistes.

Ce projet est «presque un sans-faute», écrit mercredi la section vaudoise de l’Association transports et environnement (ATE) dans un communiqué. Selon elle, le nouvel aménagement des lieux va favoriser l’environnement, la mobilité douce et, généralement, le bien-être dans la ville.

Présenté fin septembre par la Municipalité, le projet prévoit notamment la plantation de 60 arbres supplémentaires. L’emblématique place, pour laquelle la population avait refusé la création d’un parking souterrain en 2019, ne pourra plus recevoir que 150 voitures dans sa nouvelle configuration. S’y ajouteront 28 places pour les deux-roues motorisés. Deux traversées piétonnes seront aussi créées pour améliorer la sécurité. Sa réalisation est attendue à l’horizon 2024.