Berne : Place Fédérale: la police évacue les manifestants

Des militants pour le climat occupant la Place Fédérale ont été évacués par la police dans la nuit de mardi à mercredi.

Avant d’intervenir, les forces de l’ordre ont appelé via haut-parleurs les manifestants, assis par terre et chantant, à évacuer le camp volontairement. Quelques-uns se sont exécutés et ont été contrôlés par la police. La plupart sont restés et scandent «La protection du climat n’est pas un crime».