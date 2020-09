Berne : Place fédérale: les manifestants laissent place au marché

Les manifestants écolos ont déplacé leurs tentes mardi matin pour laisser les commerçants s’installer. Ils devront quitter la Place fédérale d’ici midi, s’ils ne veulent pas être expulsés.

Les manifestants ont déplacé leurs tentes mardi entre 04 h 00 et 05 h 00. Vers 04 h 30, de premiers marchands attendaient devant la Place fédérale pour pouvoir s’installer, ce qu’ils ont pu commencer à faire environ 15 minutes plus tard, selon un photographe de Keystone-ATS sur place. Il n’y avait pas de gros effectifs policiers sur les lieux.

Des militants pour le climat occupent la Place fédérale depuis lundi matin et prévoient d’y rester toute la semaine à l’occasion de la semaine «Debout pour le changement». Ils entendent ainsi protester contre le système économique et politique, responsable selon eux de la crise climatique. L’action est organisée conjointement par la Grève du Climat, Collective Climate Justice et Extinction Rebellion.