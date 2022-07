Neuchâtel: Placement prolongé pour l’enfant circoncis qui accuse son père d’abus

«Papa me touche le zizi.» Cette phrase prononcée à deux reprises par un enfant qui aura 7 ans en août a poussé les autorités neuchâteloises à réagir et à le placer d’urgence en foyer depuis le 24 mai. Après avoir décidé du placement, des retraits du droit de garde des parents et du droit de visite du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) vient d’évaluer de nouveau le cas. Elle a prolongé le placement jusqu’au 30 septembre.